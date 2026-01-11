TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 5 QUARTIERE LAME E 7 BOLOGNA CENTRO VERSO SAN LAZZARO
Roma, 11 gennaio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 14 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 5 Quartiere Lame e lo svincolo 7 Bologna Centro, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile lo svincolo che dalla Tangenziale, con provenienza Casalecchio di Reno, immette all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.
Saranno chiuse anche le entrate degli svincoli 5 Quartiere Lame e 6 Castelmaggiore, verso San Lazzaro/A14.
Si ricorda che lo svincolo 6 Castelmaggiore della Tangenziale è chiuso, in modalità permanente, in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1, per lavori di competenza del Comune di Bologna relativi alla realizzazione della nuova linea tramviaria di Bologna denominata “Linea Verde”.
Si precisa che sarà regolarmente percorribile lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio (A13) immette sulla Tangenziale, verso San Lazzaro/A14.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 5 Quartiere Lame, percorrere la viabilità ordinaria: via Cristoforo Colombo, via Corticella, via Bertini, via William Shakespeare, via Aposazza, via Stalingrado-SS64 e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 7 Bologna Centro, verso San Lazzaro;
per la chiusura dello svincolo di immissione dalla Tangenziale all’entrata di Bologna Arcoveggio, seguire il percorso sopra indicato, con ingresso in Tangenziale allo svincolo 7 Bologna Centro;
per la chiusura delle entrate verso San Lazzaro/A14 degli svincoli 5 Quartiere Lame e 6 Castelmaggiore: svincolo 7 Bologna Centro.