TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 5 QUARTIERE LAME E 4 BIS AEROPORTO MARCONI VERSO CASALECCHIO DI RENO/A1

Roma, 3 novembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 6 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 5 Quartiere Lame e lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 5 Quartiere Lame, percorrere la viabilità ordinaria: via Cristoforo Colombo, via Paolo Fortunati, via Antonio Baldacci/Nuova Roveretolo, via Francesco Zanardi, via Umberto Terracini, viale Vittorio Sabena, via Prati di Caprara, viale Palmiro Togliatti e rientrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.