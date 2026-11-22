TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 4 VIA DEL TRIUMVIRATO E 3 RAMO VERDE VERSO CASALECCHIO
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 4 VIA DEL TRIUMVIRATO E 3 RAMO VERDE VERSO CASALECCHIO
Roma, 22 novembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 25 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 via del Triumvirato e lo svincolo 3 Ramo Verde, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata verso Casalecchio di Reno degli svincoli 4 via del Triumvirato e 4 bis Aeroporto Marconi; chiusa anche l’uscita dello svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, per chi proviene da San Lazzaro di Savena.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 via del Triumvirato, percorrere la viabilità ordinaria: via del Triumvirato, via Marco Emilio Lepido, SS9, viale Alcide De Gasperi e rientrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale;
per la chiusura dell’entrata verso Casalecchio/A1 degli svincoli 4 e 4 bis: svincolo 2 Borgo Panigale;
per la chiusura dell’uscita da San Lazzaro dello svincolo 4 bis Aeroporto: svincolo 4 via del Triumvirato (uscita obbligatoria per la chiusura del suddetto tratto).
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.