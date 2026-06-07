TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 4 BIS E 5 VERSO SAN LAZZARO/A14
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 4 BIS E 5 VERSO SAN LAZZARO/A14
Roma, 7 giugno 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 10 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi e lo svincolo 5 Quartiere Lame, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
Di conseguenza, gli svincoli 4 bis Aeroporto Marconi e 4 via del Triumvirato, saranno chiusi in entrata verso San Lazzaro/A14.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 4 via del Triumvirato, percorrere la viabilità ordinaria: via del Triumvirato, SS9 via Emilia, via Marco Emilio Lepido, via Prati di Caprara, viale Vittorio Sabena, via Umberto Terracini, rotonda Tommaso Guidi, via Alberto Manzi, rotonda Pietro Bubani, via Marco Polo, rotonda Arnaldo Forni, via Cristoforo Colombo e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame, in direzione San Lazzaro/A14.