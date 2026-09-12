TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 4 BIS AEROPORTO MARCONI E 3 RAMO VERDE VERSO CASALECCHIO/A1
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 4 BIS AEROPORTO MARCONI E 3 RAMO VERDE VERSO CASALECCHIO/A1
Roma, 12 settembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 15 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi e lo svincolo 3 Ramo Verde, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’uscita dello svincolo 4 via del Triumvirato, per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, percorrere la viabilità ordinaria: via del Triumvirato, via Marco Emilio Lepido, la SS9, viale A. De Gasperi e rientrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale, verso Casalecchio/A1.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.