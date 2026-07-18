TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 2 BORGO PANIGALE E 4 VIA DEL TRIUMVIRATO VERSO SAN LAZZARO/A14
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 2 BORGO PANIGALE E 4 VIA DEL TRIUMVIRATO VERSO SAN LAZZARO/A14
Roma, 18 luglio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma stradale, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 21 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 4 via del Triumvirato, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
Sarà contestualmente chiuso lo svincolo che dal Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) immette sulla Tangenziale di Bologna, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale ed è diretto verso San Lazzaro di Savena.
Inoltre, lo svincolo 3 Ramo Verde non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
per la chiusura del tratto tra lo svincolo 2 e 4: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Palmiro Togliatti, via della Pietra, via del Triumvirato e rientrare in Tangenziale allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi;
per la chiusura dell’allacciamento dal Ramo Verde sulla Tangenziale: proseguire sulla Tangenziale di Bologna verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Palmiro Togliatti, via della Pietra, via del Triumvirato e rientrare in Tangenziale allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, verso San Lazzaro di Savena.