TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 13 SS9 VIA EMILIA E 12 SS65 DELLA FUTA VERSO CASALECCHIO DI RENO/A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 4 maggio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 7 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 13 SS9 via Emilia e lo svincolo 12 SS65 della Futa, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 13 SS9 via Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: via Villanova, via Marescotii, viale Giovanni II Bentivoglio e rientrare in Tangenziale allo svincolo 12 SS65 della Futa.