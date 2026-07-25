TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 12 E 13 VERSO SAN LAZZARO/A14
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 12 E 13 VERSO SAN LAZZARO/A14
Roma, 25 luglio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 28 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 12 SS65 della Futa Mazzini e lo svincolo 13 SS9 via Emilia, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 12 SS65 della Futa Mazzini, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Italia, via Giovanni II Bentivoglio, via Galeazzo Marescotti, rotonda di Villanova, via Villanova, via Caselle e, chi è diretto alla stazione di Bologna San Lazzaro, potrà rientrare in Tangenziale allo svincolo 13 SS9 via Emilia.