TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 11 BIS CASTENASO RAVENNA E 11 SAN VITALE VERSO CASALECCHIO/A1
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 11 BIS CASTENASO RAVENNA E 11 SAN VITALE VERSO CASALECCHIO/A1
Roma, 15 luglio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 18 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 11 bis Castenaso Ravenna e lo svincolo 11 San Vitale, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 11 bis Castenaso Ravenna, percorrere la viabilità ordinaria: SS253, via Enrico Mattei, via Bassa dei Sassi, via del Fresatore, rotonda Armando Ghedini, via del Muratore, rotonda Acqua Fresca, rotonda Armando Gagliani, via dell’Industria, rotonda Giuseppe Modonesi, rotonda Enrico Brunetti Rodati, via del Terrapieno e rientrare in Tangenziale allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, verso Casalecchio di Reno/A1.