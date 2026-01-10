TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 11 BIS CASTENASO E 10 ZONA INDUSTRIALE ROVERI VERSO CASALECCHIO/A1

Roma, 10 gennaio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 13 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 11 bis Castenaso e lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza, gli svincoli 11 bis Castenaso e 11 San Vitale saranno chiusi in entrata verso Casalecchio/A1; inoltre, l’uscita 11 San Vitale non sarà raggiungibile per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 11 bis Castenaso, percorrere la viabilità ordinaria: SS253, via Enrico Mattei, via Bassa dei Sassi, via del Fresatore, rotonda Armando Ghedini, via del Muratore, rotonda Acqua Fresca, rotonda Armando Gagliani, via dell’Industria, rotonda Giuseppe Modonesi, rotonda Enrico Brunetti Rodati, via del Terrapieno e rientrare in Tangenziale allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri;

per la chiusura dell’entrata degli svincoli 11 bis Castenaso e 11 San Vitale verso Casalecchio/A1: svincolo 10 Zona Industriale Roveri.