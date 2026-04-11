TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 10 ZONA INDUSTRIALE ROVERI E 8 FIERA VERSO CASALECCHIO/A1

Roma, 11 aprile 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 14 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri e lo svincolo 8 Fiera, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza, gli svincoli 10 Zona Industriale Roveri, 9 San Donato e 8 bis Granarolo Caab, saranno chiusi in entrata verso Casalecchio/A1; inoltre gli svincoli 9, 8 bis e 8 Fiera non saranno raggiungibili in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, percorrere la viabilità ordinaria: via del Terrapieno, rotonda Enrico Brunetti Rodati, via dell’Industria, rotonda Sabina Santilli, via Bargello, SP86 Lungo Savena, rotonda Luigi Polacchi, via Santa Caterina di Quarto, rotonda Giuseppe Antonio Torri, viale Giuseppe Fanin, rotonda Augusto Baroni, viale Tito Carnacini, rotonda Luchino Visconti, viale Europa e rientrare in Tangenziale allo svincolo 8 Fiera.