TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO SVINCOLO 2-BOLOGNA CASALECCHIO VERSO LA A1
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO SVINCOLO 2-BOLOGNA CASALECCHIO VERSO LA A1
Roma, 16 giugno 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 19 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e l’entrata della stazione di Bologna Casalecchio, in direzione Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Palmiro Togliatti, via Gaetano Salvemini, via Caduti di Casteldebole e l’Asse Attrezzato sud-ovest.
Contestualmente saranno chiusi i Rami di svincolo che dalla Nuova Bazzanese, con provenienza Bologna e Vignola, immettono all’entrata della stazione di Bologna Casalecchio.
Si precisa che la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
verso Firenze: Sasso Marconi, sulla A1 Milano-Napoli;
verso Milano: Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto;
verso Padova: Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova;
verso Ancona: Bologna San Lazzaro, sulla A14 Bologna-Taranto.