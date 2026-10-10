TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO 8 BIS-10 VERSO SAN LAZZARO/A14

Roma, 10 ottobre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 13 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 8 bis viale Europa Granarolo-Caab e lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Ciò comporterà anche la chiusura dell’entrata verso San Lazzaro/A14, dei seguenti svincoli: 8 Fiera, 8 bis viale Europa Granarolo-Caab e 9 San Donato.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 8 bis viale Europa Granarolo-Caab, percorrere la viabilità ordinaria: viale Europa, rotonda Luchino Visconti, viale Tito Carnacini, viale Giuseppe Fanin, rotonda Giuseppe Antonio Torri, via Santa Caterina di Quarto, rotonda Luigi Polacchi, SP86 Lungo Savena, rotonda Sabina Santilli, via dell’Industria, via del Terrapieno e rientrare in Tangenziale allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri;

per la chiusura dell’entrata degli svincoli 8, 8 bis e 9: svincolo 10 Zona Industriale Roveri.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.