TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO 4 VIA DEL TRIUMVIRATO-3 RAMO VERDE E L’ENTRATA DELLO SVINCOLO 4 BIS AEROPORTO MARCONI

Roma, 28 gennaio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 0:00 alle 5:00 di venerdì 30 gennaio, saranno chiusi il tratto compreso tra gli svincoli 4 Via del Triumvirato e 3 Ramo Verde, verso la A1 Milano-Napoli/Casalecchio di Reno e lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, in entrata verso la A1/Casalecchio di Reno.

In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 Via del Triumvirato, percorrere via Marco Emilio Lepido, via Caduti di Amola e fare rientro in Tangenziale di Bologna dallo svincolo 2 Borgo Panigale.