TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO 2 BORGO PANIGALE-4 VIA DEL TRIUMVIRATO VERSO SAN LAZZARO DI SAVENA/A14
Roma, 28 gennaio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 0:00 alle 5:00 di sabato 31 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra gli svincoli 2 Borgo Panigale e 4 Via del Triumvirato, verso la A14 Bologna-Taranto/San Lazzaro di Savena.
In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la Rotonda Benedetto Croce, via Palmiro Togliatti, via della Pietra, via del Triumvirato e fare rientro in Tangenziale di Bologna dallo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi.