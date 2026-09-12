TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER 5 ORE DI NOTTE IL TRATTO TRA LO SVINCOLO 1 NUOVA BAZZANESE E LO SVINCOLO 2 BORGO PANIGALE
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER 5 ORE DI NOTTE IL TRATTO TRA LO SVINCOLO 1 NUOVA BAZZANESE E LO SVINCOLO 2 BORGO PANIGALE
Roma, 12 settembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 15 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 1 Nuova Bazzanese e lo svincolo 2 Borgo Panigale, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli che, dall’Asse Attrezzato sud-ovest, immettono sulla Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 1 Nuova Bazzanese, percorrere la viabilità ordinaria: Asse Attrezzato sud-ovest, via 64esima Brigata Bolero, via Caduti di Casteldebole, via Gaetano Salvemini, rotonda battaglia di Casteldebole, viale Palmiro Togliatti, rotonda Benedetto Croce e rientrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.