TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO IN MODALITA’ ALTERNATA PER CINQUE ORE NOTTURNE LO SVINCOLO 6 CASTELMAGGIORE
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO IN MODALITA’ ALTERNATA PER CINQUE ORE NOTTURNE LO SVINCOLO 6 CASTELMAGGIORE
Roma, 26 aprile 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 29 aprile, sarà chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, in modalità alternata.
Si ricorda che il suddetto svincolo è chiuso, in modalità continuativa, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, per lavori relativi alla realizzazione della nuova linea tramviaria di Bologna.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 5 Quartiere Lame.