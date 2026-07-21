TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO, IN MODALITA’ ALTERNATA, PER CINQUE ORE NOTTURNE LO SVINCOLO 4 VIA DEL TRIUMVIRATO

Roma, 21 luglio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 24 luglio, sarà chiuso lo svincolo 4 via del Triumvirato, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e da San Lazzaro/A14, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi.