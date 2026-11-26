TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI STANOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA GLI SVINCOLI 7 BIS SS64 FERRARESE, 8 BIS VIALE EUROPA E 8 FIERA
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI STANOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA GLI SVINCOLI 7 BIS SS64 FERRARESE, 8 BIS VIALE EUROPA E 8 FIERA
Roma, 26 novembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 26, alle 5:00 di venerdì 27 novembre, in modalità alternata:
-sarà chiuso lo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese, in entrata verso San Lazzaro di Savena e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 Bologna Centro;
-sarà chiuso lo svincolo 8 bis viale Europa, in entrata verso San Lazzaro e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 8 Fiera o lo svincolo 9 San Donato;
-sarà chiuso lo svincolo 8 Fiera, in entrata verso San Lazzaro di Savena.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 9 San Donato.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.