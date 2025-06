TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA I TRATTI 13 SS9 VIA EMILIA-11 SAN VITALE E 11 SAN VITALE- 8 FIERA VERSO CASALECCHIO DI RENO

Roma, 20 giugno 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura in modalità alternata:





-sarà chiuso il tratto compreso tra gli svincoli 13 SS9 via Emilia e 11 San Vitale, verso Casalecchio di Reno.

In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 13 SS9 via Emilia, percorrere via Caselle, via Villanova, rotonda Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, la SS253, via B. Tosarelli, via Enrico Mattei, rotonda Romano Paradisi, via Larga, rotonda della Leona e entrare dallo svincolo 11 San Vitale;





-sarà chiuso il tratto tra gli svincoli 11 San Vitale e 8 Fiera, verso Casalecchio di Reno.

In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 11 San Vitale, rotonda della Leona, via Larga, rotonda Elena Lucrezia Corner Piscopia, rotonda Giuseppe Madonesi, via dell’Industria, rotonda Armando Gagliani, rotonda Sabina Santilli, via Bargello, rotonda Luigi Polacchi, via Santa Caterina di Quarto, rotonda Giuseppe Antonio Torri, viale Giusepe Fanin, rotonda Augusto Baroni, viale Tito Carnacini, rotonda Luchino Visconti, viale Europa e entrare allo svincolo 8 Fiera.





Si ricorda che le suddette chiusure sono in modalità alternata.