TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER UNA NOTTE, IN MODALITA’ ALTERNATA, I RAMI IMMISSIONE SULLA NUOVA BAZZANESE VERSO VIGNOLA E BOLOGNA CENTRO/CASALECCHIO DI RENO
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER UNA NOTTE, IN MODALITA’ ALTERNATA, I RAMI IMMISSIONE SULLA NUOVA BAZZANESE VERSO VIGNOLA E BOLOGNA CENTRO/CASALECCHIO DI RENO
Roma, 8 giugno 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 giugno, saranno chiusi, per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, i Rami di immissione sulla Nuova Bazzanese, verso Vignola e Bologna Centro/Casalecchio di Reno, in modalità alternata.
In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale.