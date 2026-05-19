TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA I RAMI DI ALLACCIAMENTO SULLA STRADA NUOVA BAZZANESE

Roma, 19 maggio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di venerdì 22 alle 5:00 di sabato 23 maggio, saranno chiusi i Rami di allacciamento sulla Strada Nuova Bazzanese, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto ed è diretto verso Vignola e Bologna Centro, in modalità alternata.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale.