TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA GLI SVINCOLI 6 CASTELMAGGIORE E 7 BOLOGNA CENTRO

Roma, 18 novembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 21:00 di venerdì 20 alle 5:00 di sabato 21 novembre, saranno chiusi, in modalità alternata, gli svincoli 6 Castelmaggiore e 7 Bologna Centro, in entrata verso San Lazzaro di Savena e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 Bologna Centro, 8 Fiera o 7 bis SS64 Ferrarese.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata, in modo che ci sia sempre l’alternativa disponibile.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.