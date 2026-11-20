TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA GLI SVINCOLI 4 VIA DEL TRIUMVIRATO E 4 BIS AEROPORTO MARCONI

Roma, 20 novembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 novembre, saranno chiusi, in modalità alternata, gli svincoli 4 via del Triumvirato e 4 bis Aeroporto Marconi, in entrata verso San Lazzaro di Savena e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno.

In alternativa, utilizzare lo svincolo 4 via del Triumvirato o 4 bis Aeroporto Marconi, a seconda della chiusura in atto nel corso della notte.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.