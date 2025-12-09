TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA GLI SVINCOLI 4 E 4 BIS IN USCITA DA BOLOGNA SAN LAZZARO
Roma, 9 dicembre 2025 – sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 10 dicembre, saranno chiusi in modalità alternata i seguenti svincoli:
-sarà chiuso lo svincolo 4 Via Triumvirato, in uscita per le provenienze da Bologna San Lazzaro,
In alternativa, utilizzare lo svincolo 4 bis Aeroporto;
-sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto, per le provenienze da Bologna San Lazzaro.
In alternativa, utilizzare lo svincolo 4 Via Triumvirato