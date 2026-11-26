TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA GLI SVINCOLI 3 RAMO VERDE E 11 SAN VITALE. RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE E L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA GLI SVINCOLI 3 RAMO VERDE E 11 SAN VITALE. RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE E L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE
Roma, 26 novembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna e sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di venerdì 27 alle 5:00 di sabato 28 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
Sulla Tangenziale di Bologna:
-sarà chiuso lo svincolo 3 Ramo Verde, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 Bologna Borgo Panigale;
-sarà chiuso lo svincolo 11 San Vitale, in entrata verso San Lazzaro di Savena e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 11 bis Castenaso.
Sul Ramo Verde:
-sarà chiuso, per chi proviene dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale, in A14 Bologna-Taranto, il Ramo di immissione sulla Tangenziale, verso Casalecchio di Reno.
In alternativa, immettersi in Tangenziale verso San Lazzaro di Savena, uscire allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi e rientrare dallo stesso, in direzione Casalecchio di Reno.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.