TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER UNA NOTTE GLI SVINCOLI 4 VIA DEL TRIUMVIRATO E 4 BIS AEROPORTO MARCONI
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER UNA NOTTE GLI SVINCOLI 4 VIA DEL TRIUMVIRATO E 4 BIS AEROPORTO MARCONI
Roma, 27 novembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 30 novembre alle 5:00 di martedì 1 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo 4 via del Triumvirato, in entrata verso San Lazzaro di Savena.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 2 Borgo Panigale;
-sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, in entrata verso San Lazzaro di Savena e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno.
In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:
in entrata: svincolo 2 Borgo Panigale;
in uscita: svincolo 4 via del Triumvirato.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.