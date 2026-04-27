TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER CINQUE ORE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA I RAMI DI IMMISSIONE SULLA SP569 STRADA NUOVA BAZZANESE
Roma, 27 aprile 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 29 aprile, saranno chiusi, in modalità alternata, i Rami di immissione sulla SP569 Strada Nuova Bazzanese, verso Bologna Centro/Casalecchio di Reno/Zola Predosa Vignola, per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e dalla stazione di Bologna Casalecchio.
In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale.