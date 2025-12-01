TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER CINQUE ORE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA GLI SVINCOLI 8 E 8 BIS
Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 2 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
-sarà chiuso lo svincolo 8 Fiera, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 8 bis viale Europa;
-sarà chiuso lo svincolo 8 bis viale Europa, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 8 Fiera.
Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.