TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER CINQUE ORE NOTTURNE, IN MODALITA’ ALTERNATA, GLI SVINCOLI 7 BOLOGNA CENTRO, 7 BIS SS64 FERRARA E 8 FIERA
Roma, 24 novembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione dei pali della luce, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 25 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
-sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara;
-sarà chiuso lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 7 Bologna Centro;
-sarà chiuso lo svincolo 8 Fiera, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara oppure lo svincolo 8 bis Viale Europa.
Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.