TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER CINQUE ORE NOTTURNE GLI SVINCOLI 8 FIERA E 8 BIS VIALE EUROPA
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER CINQUE ORE NOTTURNE GLI SVINCOLI 8 FIERA E 8 BIS VIALE EUROPA
Roma, 3 agosto 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 6 agosto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo 8 Fiera, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 8 bis viale Europa;
-sarà chiuso lo svincolo 8 bis viale Europa, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 8 Fiera.