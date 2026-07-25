TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER CINQUE ORE NOTTURNE GLI SVINCOLI 8 E 8 BIS
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER CINQUE ORE NOTTURNE GLI SVINCOLI 8 E 8 BIS
Roma, 25 luglio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 28 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo 8 Fiera, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 8 bis viale Europa;
-sarà chiuso lo svincolo 8 bis viale Europa, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 8 Fiera.