TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER CINQUE ORE NOTTURNE GLI SVINCOLI 8 E 8 BIS IN ENTRATA VERSO CASALECCHIO/A1
Roma, 18 aprile 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 21 aprile, saranno chiusi gli svincoli 8 Fiera e 8 bis viale Europa Granarolo-Caab, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese.