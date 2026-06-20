TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER CINQUE ORE NOTTURNE GLI SVINCOLI 7 BIS E 7
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER CINQUE ORE NOTTURNE GLI SVINCOLI 7 BIS E 7
Roma, 20 giugno 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 23 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 7 Bologna Centro;
-sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese.