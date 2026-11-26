TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER CINQUE ORE NOTTURNE GLI SVINCOLI 6 CASTELMAGGIORE E 8 FIERA
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER CINQUE ORE NOTTURNE GLI SVINCOLI 6 CASTELMAGGIORE E 8 FIERA
Roma, 26 novembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 28 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore, in entrata verso San Lazzaro e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno.
In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:
in entrata verso San Lazzaro: svincolo 7 Bologna Centro;
in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno: svincolo 5 Quartiere Lame;
-sarà chiuso lo svincolo 8 Fiera, in entrata verso San Lazzaro e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 8 bis viale Europa.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.