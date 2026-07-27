TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER CINQUE ORE NOTTURNE GLI SVINCOLI 4 E 4 BIS
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER CINQUE ORE NOTTURNE GLI SVINCOLI 4 E 4 BIS
Roma, 27 luglio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 30 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi in entrata verso Casalecchio di Reno e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena;
-sarà chiuso lo svicolo 4 via del Triumvirato, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale.