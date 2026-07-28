TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER CINQUE ORE NOTTURNE GLI SVINCOLI 4 E 4 BIS
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER CINQUE ORE NOTTURNE GLI SVINCOLI 4 E 4 BIS
Roma, 28 luglio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 31 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo 4 via del triumvirato e 4bis Aeroporto Marconi, in entrata, verso San Lazzaro di Savena.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 2 Borgo Panigale;
-sarà chiuso lo svincolo 4bis Aeroporto Marconi, in uscita, per chi proviene da Casalecchio di Reno.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 4 Via del Triumvirato.