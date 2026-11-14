TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER CINQUE ORE NOTTURNE GLI SVINCOLI 10 ZONA INDUSTRIALE ROVERI E 13 SS9 VIA EMILIA
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER CINQUE ORE NOTTURNE GLI SVINCOLI 10 ZONA INDUSTRIALE ROVERI E 13 SS9 VIA EMILIA
Roma, 14 novembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 17 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:
in entrata verso San Lazzaro di Savena: svincolo 11 San Vitale;
in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno: svincolo 9 San Donato;
-sarà chiuso lo svincolo 13 SS9 via Emilia, in entrata verso la SP28 Complanare Idice e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 12 SS65 della Futa.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.