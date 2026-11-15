TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER CINQUE ORE NOTTURNE GLI SVINCOLI 10 ZONA INDUSTRIALE ROVERI E 13 SS9 VIA EMILIA

Roma, 15 novembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 18 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -sarà chiuso lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

in entrata verso Casalecchio di Reno: svincolo 9 San Donato;

in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena: svincolo 11 San Vitale;

-sarà chiuso lo svincolo 13 SS9 via Emilia, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene dalla stazione di Bologna San Lazzaro.

In alternativa utilizzare lo svincolo 12 SS65 della Futa.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.