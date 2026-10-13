TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER 5 ORE DI NOTTE GLI SVINCOLI 7 BOLOGNA CENTRO E 7 BIS SS64 FERRARA
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER 5 ORE NOTTURNE GLI SVINCOLI 7 BOLOGNA CENTRO E 7 BIS SS64 FERRARA
Roma 13 ottobre 2026 -Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori manutenzione dei pali luce, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 16 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso San Lazzaro di Savena.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 bis SS64 Ferrara;
-sarà chiuso lo svincolo 7 bis SS64 Ferrara, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 Bologna Centro.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.