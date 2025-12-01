TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSE PER CINQUE ORE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA LE USCITE DEGLI SVINCOLI 12 E 9
Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 3 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
-sarà chiuso lo svincolo 12 SS65 della Futa, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Tarano.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 13 SS9 via Emilia o allo svincolo 11 Bis Castenaso;
-sarà chiuso lo svincolo 9 San Donato, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscir allo svincolo 8 bis viale Europa o 10 Zona Industriale Roveri.