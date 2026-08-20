TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA STANOTTE PER CINQUE ORE L’USCITA DELLO SVINCOLO 2 BORGO PANIGALE
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA STANOTTE PER CINQUE ORE L’USCITA DELLO SVINCOLO 2 BORGO PANIGALE
Roma, 20 agosto 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 21 agosto, sarà chiuso lo svincolo 2 Borgo Panigale, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 1 Nuova Bazzanese.