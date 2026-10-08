TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO 7 BIS SS64 FERRARA
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO 7 BIS SS64 FERRARA
Roma, 8 ottobre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 8, alle 5:00 di venerdì 9 ottobre, sarà chiuso lo svincolo 7 bis SS64 Ferrara, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, si consiglia di uscire anticipatamente allo svincolo 8 Fiera via Michelino.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.