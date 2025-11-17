TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO 5 QUARTIERE LAME
Roma, 17 novembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 19 novembre, sarà chiuso lo svincolo 5 Quartiere Lame, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 4 bis Aeroporto o 6 Castelmaggiore.