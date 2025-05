TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO 13 SS9 VIA EMILIA

Roma, 9 maggio 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 12 alle 5:00 di martedì 13 maggio, sarà chiuso lo svincolo 12 SS9 via Emilia, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 12 SS65 della Futa.