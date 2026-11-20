TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO 13 SS9 VIA EMILIA
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO 13 SS9 VIA EMILIA
Roma, 20 novembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 novembre, sarà chiuso lo svincolo 13 SS9 via Emilia, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 12 SS65 della Futa.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.