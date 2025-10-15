TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCLO 7 BIS SS64 FERRARESE
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCLO 7 BIS SS64 FERRARESE
Roma, 15 ottobre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 5:00 di sabato 18 ottobre, sarà chiuso lo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 7 via Stalingrado o 8 Fiera.