TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DA CASALECCHIO/A1 DEGLI SVINCOLI 1 E 1 BIS IN MODALITA’ ALTERNATA
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DA CASALECCHIO/A1 DEGLI SVINCOLI 1 E 1 BIS IN MODALITA’ ALTERNATA
Roma, 11 ottobre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, dalle 22:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 ottobre, saranno chiusi, in modalità alternata, gli svincoli 1 Casalecchio SS64 Porrettana e 1 bis Nuova Bazzanese, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale.