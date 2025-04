TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULL’R13 VERSO LA STAZIONE DI BOLOGNA ARCOVEGGIO

Roma, 4 aprile 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di lunedì 7 alle 6:00 di martedì 8 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, il ramo di immissione sul Raccordo A13 Bologna-Padova/Tangenziale (R13), verso la stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13.

In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 5 Quartiere Lame e rientrare dallo stesso in direzione San Lazzaro, per raggiungere la stazione di Bologna Arcoveggio, in A13.