TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA STRADA NUOVA BAZZANESE VERSO BOLOGNA CENTRO
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA STRADA NUOVA BAZZANESE VERSO BOLOGNA CENTRO
Roma, 2 agosto 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di mercoledì 5 alle 6:00 di giovedì 6 agosto, sarà chiuso, per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, il Ramo di immissione sulla Strada Nuova Bazzanese, verso Bologna Centro.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale.
In ulteriore alternativa, percorrere la SP569 verso Vignola fino all’uscita 7 bis Palasport e rientrare allo svincolo 7 via del Lavoro in direzione Bologna Centro/Casalecchio di Reno.